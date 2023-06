Iyadoo sii dhimaneysa ayay carruurteeda kula talisay inay isaga tagaan oo ay naftooda badbaadiyaan

Aabbaha carruurtan, Manuel Ranoque, oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in gabadhiisa weyn ay u sheegtay in hooyadood ay kula talisay "inay iska tagaan" oo ay is badbaadiyaan.