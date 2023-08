Faransiiska oo xirashada cabaayadaha ka mamnuucay gabdhaha

12 Daqiiqadood ka hor

Gabdhaha Muslimiinta ah ee wax ka barta Faransiiska ayaa laga mamnuucayaa xirashada cabaayadaha oo ah dhar waaweyn oo astur ah, waxaana la qorsheynayaa in laga mamnuuco dugsiyada ay maamusho dowladda Faransiiska, sida uu sheegay wasiirka waxbarashada.

Sharciga ayaa la qorsheynayaa in la dhaqan geliyo isla marka sanad dugsiyeedka cusub uu billowdo 4ta Sebtembar.

Faransiiska ayaa si adag uga mamnuucaya calamadaha diiniga ah dugsiyada dowladda iyo xarumaha dowladda intaba, iyaga oo ku doodaya in ay xadgudb ku tahay shuruucda cilmaaniga ah.

"Markaad gasho fasalka, waa inaadan aqoonsan karin diinta ardayda adigoo eegaya kaliya," Wasiirka waxbarashada Gabriel Attal ayaa u sheegay TV-ga Faransiiska ee TF1, isagoo raaciyay: "Waxaan go'aansaday in cabbaayadaha aan la gashan karin hadda xilliga waxbarashada iskuulka."

Dharka noocani ah ayaa si aad ah ugu soo badanaya iskuullada, taas oo keentay kala qaybsanaan siyaasadeed oo iyaga ku saabsan, iyada oo xisbiyada garabka midig ay dabada ka riixayaan in la mamnuuco halka kuwa bidixda ay walaac ka muujiyeen xuquuqda haweenka iyo gabdhaha Muslimiinta ah.

"Cilmaaniyaddu waxay ka dhigan tahay xorriyadda lagu xorayn karo dugsiyada waxbarasho," ayuu Mr Attal u sheegay TF1, isagoo ku dooday in cabbaayadda ay tahay "tilmaan diimeed.

Waxa uu sheegay in uu sharci cad oo heer qaran ka soo saari doono kahor inta aan dugsiyada la furin fasaxa xagaagan kadib.

CFCM, oo ah hay'ad heer qaran ah oo matalaysa ururro badan oo muslimiin ah, ayaa sheegtay in dharka labbiska ah oo keliya aysan ahayn "calaamad diimeed".

Mamnuucidda, ayaa amreysay in aan la arki Karin qof dumar ah isla markaana ah Faransiis ama ajinabi oo awood u leh in ay bannaanka ugusoo baxaan indha shareerka ama wajigooda oo qarsoon iyadoo la sheegay in ay la kulmi karaan ganaax halis ah.