Maxay tahay sababta ay gabdhaha Afqaanistaan uga quusteen mustaqbalkooda?

46 Daqiiqadood ka hor

Pashtana Durrani oo ah macallin Afqaanistan u dhalatay islamarkaana u ololeeysa arrimaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in iskuulada ay gacan ka geysanayaan is-dhexgalka bulshada. "Waxay qaadataa wakhti dheer in la wada xiriiro, gaar ahaan maadaama aan kala waqti nahay, xitaa in la isugu yimaado meel aan wax ku baranno waa hawl adag." Waxay sheegtay inay dareemayso inay khasaartay islamarkaana aysan ogeyn waxa ay ku qaadanayso Taliban inay iskuullo u furto gabdhaha da'yarta ah. Bishii March ee sanadkan, Taliban waxay ku dhawaaqday dib u furista iskuulada, laakiin waxay go'aankaas ka laabteen daqiiqadii ugu dambeysay. Qaar ka mid ah iskuulada ku yaalla koonfurta gobolka Paktika ayaa albaabada u furay gabdhaha bishii Sebtember sababo la xiriira cadaadis maxalli ah, laakiin waa la xiray markii uu warku ku baahiy warbaahinta qaranka. Mamnuucid guud Qaar ka mid ah dalalka Islaamka waxaa ka jira xannibaadyo ah in hal fasal ay wada fariistaan wiilasha iyo gabdhaha, laakiin Taliban ayaa gebi ahaanba mamnuucday waxbarashada gabdhaha. Iyadoo laga jawaabayo baaqyada caalamiga ah ee dib u bilaabaya xiisadaha, Taliban waxay tiri: "Dugsiyada dib waa loo furi doonaa ka dib go'aanka ku saabsan lebiska ardayda dumarka ah in uu noqdo mid waafaqsan ' shareecada iyo dhaqanka Afgaanistaan.'"