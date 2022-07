Muxuu Mo Farah ka yiri mowqifka ay dowladda ka istaagtay sharcigiisa UK?

Saacad ka hor

Mo Farah ayaa sheegay in uu "nafisay" markii uu xafiiska Waaxda Arrimaha Gudaha ee UK sheegay in uusan wax tallaabo ah ka qaadi dooninciyaaryahankan, kaddib markii uu shaaca ka qaaday in uu UK kusoo galay si sharci darro ah.