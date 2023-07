Quruxleydii guurka ka diidday Nelson Mandela

Maxay u diidday guurkiisa?

Wiilka Amina, Ghaleb Kachalia, ayaa yiri, "Waan ogeyn in Mandela iyo waaliddiinteydu ay saaxiibbo isku fiican ahaayeen. Wuxuu aalaaba imaan jiray gurigeenna. Xilli ka mid ah 90-meeyadii hooyadey ayaa aniga iyo walaashey Koko gees noola baxday waxayna inoo sheegtay in Mandela uu usoo jeediyay inuu guursado, iyaduna ay diiddan tahay."

Waxay ahayd haweeney qurux badan

Xiriirkii Mandela iyo Amina

Waxaan is arki doonnaa fiidka. Amina ayaa sheegtay inaysan is arki Karin fiidka, sababtuna ay tahay inay halkaa joogeyso muddo badan. Waxaan arrintan ka gartay sida ay labada qof isugu dhow yihiin.

Amina sambuus ayay u dubtay Mandela

Amina Kachalia ayaa markii dambe wareysi lala yeeshay ku sheegtay in xusuusihii ugu macaanaa ee Mandela ay qalbiga ku heysato isla markaana mar isagoo madaxweyne ah uu gurigooda yimid.

Amina ayaa taariikhdeeda ku xustay in 'Mar kaddib guurkiisii saddexaad ee Grace Mitchell, uu Mandela tagay gurigooda ku yaallay Johannesburg uuna jaceylkiisa u bandhigtay. Waan diiday ayay tiri maaddaama aad hadda uun guursatay. Anigu xor baan ahay balse adiugu ma tihid. Mandela ayaa arrintan ka murugooday wuuna diiday inuu cunto iga cuno wuuna baxay.

Shukaansigii Mandela iyo Amina

Saeed Naqvi ayaa sheegay in marka laga soo ago waxa ay Amina tiri iyo waxa uu wiilkeeda Ghalib u sheegay, inuu aaminsan yahay in hoggaamiyeyaasha sare ee Kongareeska Qaranka Afrika aysan rabin in Mandela iyo Amina ay xiriir dhow yeeshaan.