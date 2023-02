Hooyooyin ilmo galeenkooda kireysanaya si qoysaskooda ay u geeyaan Mareykanka

Waa wax caadi ah in la arko xayeysiis noocaas ah.

Mary, oo ah 22 jir u dhalatay dalka Venezuela, kuna nool Colombia, ayaa ka mid ah dadka ilmo galeenkooda kireeya. Hadafkeeda ayaa in lacagta ay ka hesho kireynta ilmo galeenkeeda ay qoyskeeda oo dhan ugu dirto Mareykanka.

Waxaa arrintan ka maqashay barnaamij ku saabsan dhalmada. Laakin waligeed kuma aysan fakarin in ay kireyso ilmo galeenkeeda ilaa ay wajahdo xaalada adage e ay hada ku sugan tahay.

Kirada Ilmo galeenka

Waxay la yaabtay in ay aad u fudud tahay in la helo dumar ku heshiiyey in ay kirystaan ilmo galeenkooda.