Mid ka mid ah laadariintii ugu magaca weynaa filimada Hindiga iyo xaaladda uu hadda ku jiro

Saacad ka hor

Mas’uuliyiinta isbitaal ku yaalla Hindiya ayaa sheegay in caafimaadka jilaaga ruug caddaaga ah ee lagu magacaabo Vikram Gokhale uu soo hagaagayo.

“Xaaladda Vikram Gokhale way sii fiicnaaneysaa, rajo fiicanna way leedahay. Indhaha ayuu kala furayaa gacmaha iyo lugahana wuu dhaqaajinayaa,” ayuu yiri Shirish Yadgikar, oo ah Madaxa Xafiiska Xiriirka Dadweynaha ee Isbitaalka Dinanath Mangeshkar.

Mas’uulkan ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in Vikram qalabka caawiya neefsashada laga furo 48-ka saac ee soo socota gudahooda. War saxaafadeed kasoo baxay Isbitaalka ayaa lagu xusay in cadaadiska dhiiggiisa iyo garaaca wadnihiisa ay labaduba caadi kuso laabteen.