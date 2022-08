Ninkii weeraray Salman Rushdie oo xabsiga ka soo hadlay

Saacad ka hor

Ninka lagu eedeeyay in uu toddobaadkii hore isku dayay in uu dilo qoraaga lagu magacaabo Salman Rushdie ayaa sheegay inuu akhriyay keliya labo bog oo ka tirsan buugga muranka badan dhaliyay ee ‘Aayadaha Sheydaanka’.

Soo bandhigidda buuggaas ayaa sababay in sanadkii 1989 uu hoggaamiyihii Iiraan Ayatullah Ruhollah Khumeyni soo saaro fatwo ama amar ku saabsan in la dilo qoraaga.

Matar ayaa u sheegay wargeyska New York Post in uu akhriyay oo kaliya "labo bog" oo ka tirsan buugga mana uusan sheegin in fatwadaas ay dhiirigelisay iyo in kale.