Caqabadaha soo wajaha lammaanaha kaddib marka ay carruur kusoo biiraan

Saacad ka hor

Ku darso arrimaha walaaca abuura sida hurdo la’aanta iyo welwelka dhaqaale, waxayna u muuqataa mid aan suurtogal ahayn in lammaanaha is qaba ay isku dhacaan, ama xiisad kale ka dib marka ay ilmo dhalaan.

Iyadoo ay taasi jirto, ayaa haddana lammaanayaal badan oo is qaba aysan fileynin in xiriirkooda uu sidan u burburo, kadib marka ay caruur dhalaan. Sababta arrintani keentay ayaa ah in arrintani ay naadir tahay in lagu falan qeeyo ama lagu soo qaado waanooyinka ama wacyi gelinta ay soo gudbiyaan dhalmada ka hor, baraha bulshada ama qaraabada lammaanaha.