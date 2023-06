Hal ey iyo boqol iyo kow qof oo u sharraxan jagada duqa magaalada Toronto

40 Daqiiqadood ka hor

Haddii uu guuleysto, waxa uu sheegay in uu Molly u magacaabi doono in uu noqdo duq magaalo sharafeedkii ugu horeeyay.

Iyadoo ay jiraan dhaliilahaas, Mr Tory ayaa la doortay saddex jeer - markii ugu dambeeysay waxay ahayd Oktoobar 2022. Kaliya dhowr iyo toban qof ayaa ka horyimid isaga markaas, maadaama loo arkayay inuu dib u doorasho ku haboon yahay. Ilaa uu fadeexad isagu is galiyey ay ku qasabtay in uu xilka ka dego dhawr bilood ka dib.

Caqabada soo gelitaanka tartanka aad bay u hoosaysaa. Khidmad dhan $250 oo doolarka Canada ah una dhiganta ($189) iyo 25 saxeex oo kaliya ayuu u baahan yahay qofka reer Toronto si uu ugu tartamo duqa magaalada. Si ka duwan magaalooyinka kale ee waaweyn ee Waqooyiga Ameerika - oo kala ah New York, Los Angeles iyo Chicago - musharrixiinta uma tartamaan si waafaqsan khadadka xisbiyada siyaasadeed, taas oo macnaheedu yahay in uusan jirin hannaan magacaabid oo hoos u dhigaya tirade musharrixiinta.

Karen Chapple, oo ah maamulaha School of Cities ee Jaamacadda Toronto, ayaa sheegtay in garoonku si ballaaran u furan yahay, saas darteedna dadka qaar ay iska tartamayaanh oo kaliya si ay u ogaadaan in ay fursad heli karaan iyo in kale.