Wiilkii waxbarashada dhexda uga tagay ee maalqabeenka noqday oo ay xaalad adag soo food saartay

26 Daqiiqadood ka hor

Maalqabeenka Hindiga ah ee Gautam Adani ayaa in ka badan $20 bilyan lagala baxay hantidiisa ka dib markii maalgashadayaasha ay ka carareen shirkadihiisa. Arrintan ayaa timid ka dib markii shirkad maalgashi oo Mareykan ah ay sheegtay in khiyaano iyo wax is daba marin ay ku kacday shirkadda Adani Group taas oo ay gaashaanka u daruurtay shirkadda.