Astaamaha cudurka halista ah ee Ebola ee ay ka digtay dowladda Soomaaliya iyo sida lagu kala qaado

Saacad ka hor

Waxay intaas ku dartay in iyadoo kaashaneysa wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada iyo hay’adaha qaran ee u xilsaaran ilaalinta xudduudaha iyo marinnada isu-gudubka bulshada ay qaadi doonto talaabooyin looga hortagayo in uu cudurku soo galo dalka.

Wasaaradda ayaa xustay in iyagoo kaashanaysa Hay’adda Caafimaadka Adduunka ay billaabi doonto diyaar-garowga lagama-maarmaanka ah iyo habab ka hor-tag oo ay uga jawaabeyso xaaladda, sida in baaritaanno la marsiiyo dadka safarka ah.

Sidaas si la mid ah, wuxuu soo jeediyay in dadka ka yimid dalalka laga sheegay cudurka si dhow loola socdo xaaladdooda, gaar ahaan muddo 21-ka maalin ah in meel lagu hayo oo la ogaado in ay yeesheen calaamadaha cudurka iyo in kale.