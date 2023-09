Maxaa ka jira in la iibsan karo meel dayaxa dushiisa ah

Waxaa jira warar sheegaya in dadka qaar ay iibsadeen meelo dayaxa ka mid ah. Yaa iibiya meelahaas? Ma sharci baa in la iibsado? Maxay iibsadayaashu sheegayaan? Sharciguse muxuu ka qabaa?

Iibsadeyaashu Way Badan Yihiin?

Waxa uu BBC-da u sheegay in uu goobtaas iibsaday sannadkii 2002-dii oo uu ka iibsaday ‘The Lunar Registry’ oo fadhigeedu yahay New York. 'Mare Imbrium' waa aag ku taal waqooyiga dayaxa halkaas oo ah meesha uu wax ka iibsaday.

"Waan ogahay in aanan hadda ku noolaan karin dayaxa. Laakiin, tijaabooyinka sida dayax-gacmeedka Chandrayaan-3, waxaa jirta rajo ah in la dego mustaqbalka.

Yaa iibinaya?

Sharcigu muxuu ka qabaa?

Dawladaha xubnaha ka ah Qaramada Midoobay ayaa heshiis ka galay walxaha hawada sare ee dayaxu ka mid yahay. Heshiiskan oo loogu magac daray ‘United Nations Convention on the Rules of Outer Space’ ayaa waxaa saxiixay in ka badan 100 waddan oo ay ku jirto Hindiya.