Muqaal ku saabsan sida qof kaligii isaga umulin karo ayaa nolosheedii galaaftay markii ay tijaabisay

Saacad ka hor

Khubaradu waxay ku talinayaan in dhammaan hooyiinka aanay isku mid ahayn, markaa ha isku dayin inaad ka barto YouTube-ka waxyaabaha sida cunto karinta ama in hooyadu iyada iska umuliso.

Waxay ku dartay, 'Mararka qaarkood ilmuhu si fudud ayuu u dhashaa. Laakiin ka dib dhalmada fudud mandheertu waxay ku dhegi kartaa ilmo galeenka in muddo ah, waxaa iman kara dhiig-bax culus mararka qaarkoodna waxaa jira khatar ah in mandheerta la soo jiido ilmo-galeenka iyada oo la isku dayayo in laga saaro. Sababahaas dartood, xanuun daran ama dhiig-bax badan awgood, waxaana laga yaabaa in nolosha hooyada ay halis gasho.'