Mareykanka oo u hanjabay Eritrea

Saacad ka hor

Haddii Eritrea aysan kala bixin ciidankeeda Tigray, waxaa laga yaabaa in cunaqabateyn lagu soo rogo, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka.

Sarkaalkan ayaa sheegay in marka laga soo tago ciidamada Eritrea ay sidoo kale ciidamada gaarka ah ee Amxaarada iyo maleeshiyaadka Canfarta ee haatan ku sugan gobolka Tigray ay ka baxaan.

Waxaa la sheegay in ciidamada Eritrea ay gudaha u galeen gobolka Tigray ayna la safteen ciidamada dowladda federaalka Itoobiya, iyagoo halkaas ku sugnaa labadii sano ee u dambeeyay.

Sarkaalkan ayaa sheegay in ay maqlayaan in xukuumada Itoobiya iyo kooxda TPLF ay ka go’an tahay fulinta heshiiskii nabadeed ee la gaaray. Waxa ay sheegeen in ciqaab lagu soo rogi karo ciddii caqabad ku noqoto fulinta heshiiska nabadeed.