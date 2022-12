Maxaa dhacay markii uu Mareykanka Hindiya u diray markab dagaal oo ah kuwa nukliyeer xambaara?

December 12, 1971, markii shirkii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay uu mar kale baaqday, Indira Gandhi wuxuu u diray Wasiirkii Arrimaha Dibadda Swaran Singh si uu uga hortago Zulfikar Ali Bhutto, oo hoggaaminayay wafdigii Pakistan iyo George Bush oo markaasi ahaa Wakiilka Maraykanka ee Qaramada Midoobay.

Go'aanka ah in markabka USS Enterprise loo diro gacanka Bengal

Dhanka kale, markii ay dublamaasiyiinta Hindiya, Pakistan iyo Maraykanku bilaabeen inay is aflagaadeeyaan, Nixon iyo Kissinger waxay go’aansadeen inay si degdeg ah ugu diraan markabka USS Enterprise ee Bay of Bengal iyagoo ku marmarsiyoonaya inay muwaadiniin Maraykan ah ka soo daad gureynayaan Bariga Pakistan.

Arrinta xiisaha lihi waxay ahayd in maalin ka hor dhammaan muwaadiniinta Maraykanka laga daadgureeyay magaalada Dhaka. Cajalado qarsoodi ah oo ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka, ayaa lagu sheegay in 'Kissinger uu ku wargeliyay Bhutto in maraakiibta dagaalka Mareykanka ay dhawaan soo geli doonaan gacanka Bengal iyagoo ka soo galaya gacanka Malacca.

Nixon waxa kale oo uu carrabka ku adkeeyay in uu sii wadi doono u dhaqaaqida Hindiya ilaa laga helayo heshiis ku saabsan bixitaanka ciidamada India.

Seventh Fleet ee Maraykanka ee ku shaqaynayay Nukliyeerka ayaa ka koobnaa toddobo madax burburiyaal ah, diyaaradii Helicopter-ka ee qaadaysay iyo markab shidaal.

Waxaa amar ku bixiyay Admiral John McCain Jr, oo wiilkiisa John McCain III uu markii dambe noqday senator ka soo jeeda Arizona iyo musharaxa madaxweynenimada ee Jamhuuriga 2008.

Gary Bass, oo ah qoraaga buugga 'Telegram Blood', ayaa qoray in 'markabka Mareykanka uu aad uga weynaa maraakiibta badda ee Hindiya. Markbka waxa uu go'doomiyay Kuuba intii lagu jiray qalalaasaha gantaalaha.

Dhanka kale, Midowgii Soofiyeeti sidoo kale kamuu aamusin tallaabadan Ameerika

Admiral SM Nanda waxa uu ku qoray taariikh nololeedkiisa ee 'Ninkii qarxiyay Karachi', 'Toddobaadkii ugu horreeyay ee Diseembar lafteeda, markabkii burburiyaha iyo miino-saarayaasha Midowgii Soofiyeeti ayaa soo gaaray aagga Gacanka Malacca.

Markabkii Soofiyeeti wuxuu waardi ka hayay maraakiibta Mareykanka ilaa ay ka baxeen todobaadkii ugu horreeyay ee Janaayo 1972. Ka dib Captain Admiral Zumwalt oo ka tirsan shirkadda ayaa u yimid inuu khudbad ka jeediyo machadka adeegga ee United November 1989.

Mar la weydiiyey sababta ay Ciidanka toddobaad ugu direen Badweynta Hindiya sannadkii 1971-kii, waxa uu ku jawaabay in aan si cad loo sheegin waxa ay tahay hawshooda, marka laga reebo in Maraykanku uu doonayo in uu Caalamka tuso in aynaan ka gabban in ay caawiyaan sxbka wakhtiga dhibka uu haysto.

Admiral Zumwalt waxa kale oo uu Kissinger waydiiyay waxa uu samayn doono haddii uu la kulmo markab ay leeyihiin ciidamada badda Hindiya.

Mareykanka nyaddiisa kuma jirin in ay dagaal la galaan Ciidanka Badda Hindiya

Indira Gandhi oo ku dhex jitray buuq iyo sawaxan ka socday madal shir ah ayaa hadal ka jeedisay kulanka oo ka dhacayay Ramlila Maidan ee Delhi.

Intii hadalka Indira Gandhi uu socday, diyaaradaha ciidamada cirka ee Hindiya ayaa dul heehaabayay goobta kulanka si aanay diyaarad Pakistani ahi u bartilmaameedsan shirkaas dadweynaha.

Kulankaas, iyada oo aan magacaabin Ameerika iyo Shiinaha, Indira Gandhi waxay sheegtay in qaar ka mid ah xoogagga dibadda ay isku dayayaan inay u hanjabaan, taas oo la siin doono jawaab ku habboon.

Hadalkan ayaa ahaa mid aad u xamaasad badan oo markii dambe xafiiskeeda saxaafadda ka saaray qaybo ka mid ah nuqulkii ay ku qornayd.

Buuggiisa 'No Way But Surrender', Wine Admiral N. Krishnan, oo ahaa madaxii Taliska Bari ee Ciidanka Badda Hindiya, wuxuu ku qoray, 'Waxaan ka baqay in Maraykanku uu yimaado Chittagong.

Waxaan xitaa ku fikirnay mid ka mid ah maraakiibtayada quusta ah la istaajiyo si markabka Mareykanka loo hakiyo. Ka dib, waxaan u helnay hal xal oo kaliya arrintan, kaas oo ahayd inaan xoojino weerarradayada badda ee Chittagong iyo Cox's Bazar.

Hoggaanka Hindiya waxay xaqiiqsadeen in ay ku dhowdahay in aysan suurtagal ahayn in Ameerika oo ku xayiran dagaalka Vietnam ay u soo dirto ciidamadeeda si ay ula dagaallamaan Hindiya.

Indira Gandhi ayaa mar dambe ku sheegtay waraysi ay siisay weriyaha Talyaaniga ee Oriana Fallachi, 'Haddii Maraykanku uu hal xabbad ridi lahaa ama haddii Maraykanku samayn lahaa wax aan ahayn keliya inay fariistaan ​​Bay of Bengal, markaa dagaalka saddexaad ee adduunka ayaa bilaaban kari lahaa. Laakiin runta aan kuu sheego, baqdintani maskaxdayda kuma soo dhicin xataa hal mar.