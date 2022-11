Baaris: Malaayiinta doollar ee la waayay ee hantidhowrka uu soo bandhigay

Hantidhawrka ayaa sheegay in 29 hay'adood iyo labo safaaradood ay baadheen taas, oo ay meelo badan oo ka mid ah ay u soo baxeen is dhaaf maaliyaded, sida heshiiyo aan caddayn, lacago ku dhacay bangi aan ahayn kii dawladda iyo xisaab xidho aan isu dheelli tirnayn.

Hantidhawrka ayaa meelaha uu sida gaarka u taabtay waxaa ka mid ah xisaab xidhkii maaliyadeed ee sannadkii hore, isaga oo ku sheegay in caddaymo ku filan uuusan helin lacagihii xisaabtaas ku jiray.

“Warbixintan waxaa si gaar ah looga hadlay liidasho ka jirta dhinacyo kala duwan sida; hubinta kharashaadka, maamulka hantida, cilado dhinaca maamulka iibka, diiwan-gelinta la’aanta heshiisyada, ka shaqaalaysiinta safaaradaha dibadda shaqaale aan ku habboonayn, dakhliga ka soo xarooda safaaradaha oo loo isticmaalo kharash ahaan, qaar ka mid ah deeqaha dibadda oo aan lagu darin Miisaaniyadda Qaranka sidoo kalena aan la marsiin Nidaamka Maareynta Xogta Macluumaadka Maaliyadda Dalka (SFMIS), maqnaashaha xeerar lagu maamulo warbaahinta, iyo khaladaad kale. Dhammaan dhacdooyinkan waxay si cad u tilmaamayaan in ay jirto liidasho ama dabacsanaan dhinaca hubinta gudaha ee hay’adaha Dawladda.”

“Waxaan baarista ku ogaaday in aysan safaaradaha Soomaaliya ee ka hawl-gala dalalka Ethiopia iyo Kenya aysan lahayn xeerka dakhli qabashada oo la ansixiyay. Dakhli dhan US $1,057,550.03 ayaa waxaa isticmaalay Safaaradaha Soomaaliya ee ka hawl-gala dalalka Kenya iyo Ethiopia iyada oo aan wax isla-xisaabtan ah aysan ka hayn Xafiiiska Xisaabiyaha Guud iyo Wasaaradda Maaliyadda.”

Hantidhawrka ayaa sidoo kale sheegay in baaristooda ay ku ogaadeen in Wasaaradda Maaliyaddu aysan hirgelin siyaasadda iyo habraaca maamulka hantida oo la ansixiyay si loogu maamulo hantida hay’adaha dawladda iyo safaaradaha.

Baaritaanka Hantidhowrka waxaa lagu sheegay in muuqaal ahaan lambarka tixraaca hantida lagu dhajin.

“Muuqaal ahaan, markaan baaris ku sameyay hantida ayaan ogaannay in aan hantida lagu dhajin lambarka tixraaca hantida (tag numbers) si hubin iyo korjoogteyn loogu sameeyo mustaqbalka.”

“Waxaan sidoo kale baarista ku ogaannay in hay’adaha la baaray aysan magaca hay’adda ku diiwaan-galin gaadiidka sababo amniga dartii la xiriirta, taas oo gaadiidka ka dhigaysa in ay u nugul yihiin in si khaldan loo maamulo.”