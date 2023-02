Maxay sameeyeen xayawaannada la sheegay in ay ka digayeen dhul gariirkii Turkiga?

Saacad ka hor

"Waxaan aragnay xayawaanada oo u muuqda inay ka dhursugayaan masiibooyinka. Marka uu dhici rabo dhulgariirka xooggan ee awooddiisu ka sarreyso 4 Magnitude, xayawaannada wey qeyliiyaan ka hor masiibadaas, waxay arrintan ka dhigan tahay in digniino xooggan ay ka bixinayaan dhulgariirka, waa muhiim in la ogaado waxa ay sameynayaan xayawaanadan ka hor iyo kadib masiibada, si falanqeyn loogu sameeyo waxa dhacaya," ayuu yiri.

Waxaan baarnay muuqaallada si aan u hubinno in goobta dhul gariirku ku dhuftay laga soo duubay iyo in kale.

“In ay Eeyaha ka hor ciyaan guryaha wey dhacdaa waa in aan la soconnaa xogtaas la xiriirta eeyaha si aan u hubinno in arrin naadir ay tahay iyo in kale, waa in la helaa 20 ilaa 50 eeyo ah oo isla arrintaas sameynaya. Mustaqbalka, daraasaddan waxaa lagu sameyn karaa falanqeyn, Balse haatan, wey adagtahay in laga faalooda si loo ogaado inay tahay digniin laga faa'ideysan karay ama in kale," ayuu yiri.