Soomaaliya: Labada magaalo ee uu maro halka webi, balse biyo la'aan iyo fatahaad ka kala cabanaya

“Qulqulka biyaha wabiga oo aad u yaraa, ayay haddana dadyowga qaar, biyahii wabiga xidhayaan si’ay beerahooda ugu leexiyaan, taasna waxay sababtay in wabigii qulqulkiisii hakado; waana musiibo runtii in arrintaan cid wax ka qabanaysa oo ka hadlaysaaye ayna jirin,” Ayuu yiri.

Xuseen, sideedii bilood ee lasoo dhaafay beertiisa ayuu ku waraabinaayay ceel biyood, markii uu rejo qabay in uu helo biyaha wabigana qulqulka biyaha oo hakaday ayaa sababay in ayna biyo soo gaadhin, waxuuna sheegayaa in beeroleyda iyo dadka caadiga ah oo biyaha ka xidha meelo kala duwan, iyo gudaha wabiga oo aan la caro qaadin ay marwalba sababto in wabiga meelna ka fataho, meelna dadku biyo la’aan ka ahaadaan.