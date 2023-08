Ninkii dibnaha ka dhunkaday ciyaaryahannadda Spain oo la ganaaxay

26 Daqiiqadood ka hor

Hermoso ayaa si toos ah u sheegtay in aysan ku qanacsaneyn dhunkashada gaadmada ah isla markaana aysan jecleysan.

Dood dheer dacwad ayaa lagu furay Rubiales oo ah ninka gabadha dhunkaday iyadoona ciyaaraha laga ganaaaxay in muddo ah.

Sidoo kale, guddoomiyaha guddiga anshaxa ee FIFA ayaa soo saaray laba dardaaran oo dheeri ah. kaas oo uu ku amrayo Mr. Luis Rubiales in uusan wax xiriir ah la sameyn Karin ama cidna uusan u dirsan Karin xidigta qaranka Spain Jennifer Hermoso ama cid iyada u dhow.

Waxay sheegtay in aanay raali ka ahayn dhunkashada, balse Rubiales ayaa sheegay in ay ahayd heshiis.

Waa tuma Jenni Hermoso?

Hermoso ayaa loo arkaa mid ka mid ah weeraryahannada ugu fiican ciyaaraha haweenka, waxaana loo arkaa in ay tahay halyey u dhalatay Spain una ciyaarta Barcelona.

Rubiales, oo raaligelin ka bixiyay falkii uu sameeyay Isniintii, ayaa yiri, "Waa inaan qirtaa, gabi ahaanba in aan khaldanaa,". Isaga oo sheegay in uusan u jeedo xun ka lahayn, Rubiales waxa uu sheegay in dhacdadani ay keentay farxadda weyn ee hanashada koobka adduunka ee haweenka.