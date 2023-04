Dalka Muslimka ah ee wadaaddadiisu ay siyaasad darteed ugu kala qaybsameen maalinta ciidda

Maamulka diinta ee bariga Liibiya, oo la safan baarlamaanka fadhigiisu yahay halkaas, ayaa sheegay in ay arkeen bisha Khamiistii, taas oo ka dhigaysa maalinta ugu dambeysa ee Soonka, halka maalinta Jimcaha ay noqonayso Ciid ayna ciideen shalay.

Magaalada Tripoli ee caasimadda dalkaasi, mas’uuliyiinta diinta ee xidhiidhka la leh dowladda ku meel gaadhka ah ee qaranka ayaa iyana dhankooda sheegay in aysan arkin bishii, fasaxuna uusan bilaaban doonin ilaa laga gaadhayo Sabtida, taasoo la macno ah in dadku ay soomaan maalin kale, maanta oo sabti ah ay u tahay ciid.

Sida caadiga ah taariikhda ciidda waxaa dejinaya hay'adaha diinta ee rasmiga ah ee waddan kasta, laakiin Liibiya xaalkeedu wuu cakirnaa tan iyo 2011-kii, markii NATO ay taageertay kacdoonkii looga soo horjeeday hoggaamiye Mucamar Al Qadaafi. Waddanku wuxuu u kala qaybsamay 2014-kii kooxo u dagaalamayay bari iyo galbeed, khilaaf kaas oo weli jira in kasta oo dedaallo nabadeed socdeen.

Ra'iisul wasaare Abdulhamid al-Dbeibah oo ku sugan Tripoli ayaa sheegay in dadku ay tahay inay raacaan go'aanka muftiga ee ah in la sugo ilaa Sabtida. Baarlamaanka oo taageersan maamul ka soo horjeeda ayaa sheegay in ciiddu ay bilaabatay Jimcihii.