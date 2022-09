CNN oo baajisay waraysiga Madaxweynaha Iran kaddib shuruud adag oo lagu xiray

Saacad ka hor

Amanpour ayaa tilmaantay in aanu jirin madaxweyne dalab noocaas ah u jeediyay markii ay hoggaamiyeyaasha ku waraysatay meel ka baxsan Iran.

Waxa ay intaa ku dartay in kaaliyaha Madaxweyne Raisi uu u sheegay in sababta dalabkaas ay tahay "xaaladda ka taagan Iran”.

Askarta xirtay Mahsa ayaa la sheegay inay madaxa kala dhaceen bud, isla markaana ay madaxa uga garaaceen gaari ay wateen. Booliska ayaa ku dooday in aanay jirin caddeyn muujinaysa in si xun loola dhaqmay gabadhaas, balse uu ku soo booday "xanuun wadnaha ah oo degdeg ah”.

Amanpour ayaa sheegtay inay diyaar u ahayd waraysiga, kaddibna uu mid ka mid ah kaaliyeyaasha Madaxweynaha Iran uu u sheegay in laga rabo inay madaxa dadato, arrintaasina uu dalbaday Raisi.

“Waxaan joognaa New York oo aanu ka jirin sharci ama dhaqan khuseeya xijaabka,” ayay ku qortay barteeda Twitter.

Amanpour ayaa sheegtay in kaaliyaha Madaxweyne Raisi uu si cad ugu sheegay in aanay waraysi qaadi doonin haddii aanay madaxa dadan, isagoo intaa ku daray in taasi ay “tahay ixtiraam”.