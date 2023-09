Barkhad Cabdi: Jilaaga Soomaaliyeed ayaa lacag aad uga yar tan dhigiisa ka helay filmkii ay wada jileen

Saacad ka hor

Barkhad ayaa waraysi BBC-du la yeelatay kal hore ku sheegay in filimkani ahaa kiisii u horreeyey. “Waxaan go'aansaday filimka ka dib in aan shaqadan sii wado; Waxaanan go’aan ku gaadhay in aan doonayo in aan Atoore noqdo balse wax shaqo ah ma hayn xilligii aan helayey shaqada jilidda filimka Captain Philips, mana aan lahayn waayo-aragnimo hore oo dhanka aflaamta ah”