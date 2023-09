Maxaa ku qoran buugga Puntland dhibsatay ee mas'uulka loo ceyriyey

Saacad ka hor

Saacado ka hor go’aankaas ayaa Golaha wasiirrada maamul goboleedka Puntland wuxuu joojiyey in iskuullada loo isticmaalo buugga taariikhda ee dugsiyada sare kaasoo ay ku dhaliileen in “khaladaad dastuuri ah” ay ku jiraan.

Waxaa kaloo qoraalka lagu sheegay in la joojiyey heshiiska shirkadda daabacday, iyo in xeerilaalintu baaritaan ku samayso “si sharciga loo horkeeno ciddii dambiga gashay”.

Maadaama ay Puntland sheegtay in “khalad dastuuri ah” uu ku jiro buugga ayaa Axmed Shire wuxuu khaladaadkaas ku tilmaamay in gobollada ay Puntland tirsato iyo waxa buuggu dhigayo ay kala duwan yihiin.

Wuxuu aaminsan yahay Axmed Shire in tallaabadan ay saamayn yeelanayso. “arrintan saamayn ayey yeelanaysaa. Waxay saamayn ku yeelanaysaa ganacsatadii maalgalisay buugaagta, waxaana loo baahnaanayaa in buugaag badan dib loo soo cliyo, ardaydana waa in xal kale oo ku meel gaar ah loo helo inta arrintan laga xallinayo. Waxaa laga yaabaa in daabacaadaha dambe si fiican looga fekero wixii khaladaad ah ee ku jiri kara iyo tayada qoraalka”.