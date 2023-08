Maxay Kareena Kapoor laba goor u diidday Saif Ali Khan

Xigashada Sawirka, GETTY IMAGES

19 Daqiiqadood ka hor

Kareena Kapoor iyo Saif Ali Khan jaceylkooda ayaa soo bilowday ilaa sawirkii ugu horeeyay. Waxaa sameeyay sawir qaade caan ah, Dabboo Ratnani.

Kareena Kapoor iyo Saif Ali Khan waa mid ka mid ah lamaanaha ugu caansan Bollywoodka.

Inkastoo dad badan ay aaminsan yihiin in labadan jilaa ay is jeclaadeen xilli ay ku guda jireen jillinkii Filimkooda Tashan, sawir qaade caan ah oo lagu magacaabo Dabboo Ratnani ayaa shaaca ka qaaday in labadooda ay markii ugu horreysay kulmeen sanadkii 2005-tii.

Waxay iska kaashadeen duubidii ugu horreysay ee filim wadajir ah.

Dhowaan Dabboo Ratnani wuxuu qabtay kulan su'aalo lagu waydiinayay oo la magac baxay ‘wax walba i waydii’ waxaa uuna yiri "Anigu waxaan ahay Dabboo Ratnani, waxaana muddo 25 sano ah duubayay filmaanta Bollywoodka.

Waxaa la weydiiyay dhowr qof oo caan ah oo ay ku jiraan Kareena iyo Saif Ali Khan.

Mid ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada ayaa waxaa uu la wadaagay sawir hore oo ka mid ah sawir-qaadista Dabboo kaasi oo uu ka qaaday Kareena iyo Saif. waxaa wax laga waydiiyay Dabboo taariikhda sawirkaas.

Waxaa cajiib ah sida ay isugu yimaadeen sanado ka dib.” Isagoo ka jawaabaya, Dabboo wuxuu yiri, "Markii 1-aad ee ay waligood kulmaan waxay ahayd istuudiyahayaga," isagoo dhoola cadeynaya, waxa uu intaa ku daray, "Tani waa meesha ay wax walba ka bilowdeen."

Kareena ka hor inta aysan shukaansanin Saif waxaa guursaday jilaaga Amrita Singh. Saif iyo Amrita waxay is guursadeen Janaayo 1991 waxayna kala tageen 2004 ka dib 13 sano oo ay is qabeen.

Amrita Singh ayaa waxay Kareena u dhashay gabadh, Sara Ali Khan oo dhalatay August 12, 1995 iyo wiil, Ibrahim Ali Khan oo dhashay bishii March 5, 2001.

Kadib hal sano oo ay kala maqnayeen Amrita, waxa ay u muuqataa in Saif uu la kulmay Kareena markaasi ayey si aad ah isugu soo dhawaadeen ka dib wada-shaqayn dhexmartay. Waxay jileen filimada sida LOC: Kargil (2003), Omkara (2006), Tashan (2008), Kurbaan (2009) iyo Agent Vinod (2012) iyo howla kale oo ay wada qabteen.

Saif iyo Kareena ayaa is guursaday sanadkii 2012-kii, waxaana u dhashay labo wiil oo lagu kala magacaabo Taimur Ali Khan oo lix jir ah iyo Jehangir Ali Khan oo labo jir ah.

Balse Kareena Kapoor ayaa dhawaan shaaca ka qaaday inay guurka ka diiday Saif labo jeer ka hor inta aysan is-guursan.

Xigashada Sawirka, Getty Images

Kareena, oo filimkeedii u dambeeyay Laal Singh Chaddha ka soo muuqatay iyada oo guur ka diideysa jilaaga Rupa, ayaa la weydiiyay inay sidoo kale guurkii uu u soo bandhigtay ka diiday Saif ka hor inta aysan aqbalin. Kareena oo ka jawaabeysa ayaa u sheegtay Bollywood Bubble, “Haa! Xataa hadda ma xasuusto, waxaa laga yaabaa inay ahayd laba jeer ama ka badan. Laakiin waxa muhiimka ah ayaa ah in ugu dambeyntii aan ku iri haa.”

Maadaama ay yihiin labo jilaa oo caan ah oo ay warbaahinta aad u baadigoobaan ayaaa waxaa sidaasi si la mid ah ay diiradda warbaahinta saarneyd caruurtooda oo ay warbaahinta si aad ah u hadal hayeen.

Iyadoo ka hadlaysa arrintan, horaantii sanadkan Kareena ayaa u sheegtay Hindustan Times, "Aad ayaan u furfurannaha, aniga iyo seygaygaba . Waalid ahaan waligeen waxba kama qarinin warbaahinta sidoo kale, carruurtayda waa la sawiraa".

Kareena ayaa dhawaan ka soo muuqan doonta filimka la filayo in uu soo baxo ee lagu magacaabo Sujoy Ghosh , kaasi oo ku saleysan buugga The Devotion Of Suspect X, iyo filimka xiga ee Hansal Mehta ee aan magaca loo bixin.

Xigashada Sawirka, HINDUSTAN TIMES

Saif, ayaa dhankiisa lagu wadaa in uu ka soo muuqdo flimka soo socda ee Adipurush.

Mar la weydiiyay waxa ku kalifay in ay markii hore ka diido guurka uu u soo bandhigay Saif, jilaaga ayaa tiri, “Wali jacayl waan u qabay, Waxaa laga yaabaa in aan u haystay in ay waqti hore tahay , ama aan u baahneyn waqti aan aad isugu barano , waxaan filayaa inay taasi sabab u ahayd, laakin waxaan u malaynayaa inaan mar walba hubay inaan guursan doono.

Lamaanahan ayaa u dabaaldegi doona bishan Oktoobar toban sano guuradii ka soo wareegtay guurkooda.

Kareena Kapoor waa atariisho caan ah oo ku guuleysatay billado muhiim ah, waxay shirkadda aflaanta Hindiya ee Bollywood ka tirsanayd muddo 20 sano ah. Mar ay la hadashay Laanta BBC ee la hadasha Aasiya waxay sheegtay in aysan marnaba joojineyn aflaanta iyo tartannada.

Kareena Kapoor Khan ayaa sheegtay in ay dooneyso in ay aflaanta ka sii mid ahaato 30-ka sano ee soo socota iyadoo dooneyso inay hesho khirad aad ugu filan.

Sayf Cali Khan waxaa lagu qeexay inuu yahay jilaaga 4-aad ee dhaqaalaha ugu badan ka sameeya jilista aflaanta Bollywood-ka, marka laga soo tago Aamir Khan, Shah Rukh Khan, iyo Salman Khan iyo Akshay Kumar.