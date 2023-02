Militeriga Mareykanka oo soo riday qalab dul heehaabayay hawada

Diyaarad dagaal oo uu leeyahay Mareykanka ayaa soo ridday qalab duulayay hawada Mareykanka oo aan la aqoonsan. Kaaliyaha xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in saraakiisha aysan weli u suurtagalin inay ogaadaan waxa uu ahaa qalabka lasoo riday.

Taliyaha ciidamada ee waqooyiga ayaa sheegay in qalabka dul heebayay hawada Mareykanka aan lagu tilmaami karin buufin iyo sababta uu hawada ugu jiray. Wuxuu intaa ku daray in meesha aan laga saari karin in qalabka uu ahaa mid shisheeye.