Go'aan naxdin leh oo ay qaadatay haweeney gabdho-dhalis badan lagu dhaliilay

22 Daqiiqadood ka hor

Hooyadaas oo la yiraahdo Vasuki (magaca waa la beddelay), ayaa maxkamadda sare ee Madras ku wargelisay, in aysan dilin carruurteeda iyadoo miyir-qabta.

Garsooraha maxkamadda Bharatasakravarthy, waxaa uu go’aansaday in kiiska Vasuki uu u eego iyadoo lagu nool yahay duni casri ah inuu haddana muujinayo inuu weli jiro takoorka ka dhanka ah gabdhaha. Wuxuu sii daayay Vasuki, isagoo aaminsan inay korsan lahayd gabdhaheeda oo ay wax bari lahayd.

Garsoore Bharata Chakraborty ayaa sheegay in Vasuki ay tahay qof wanaagsan. Waxaa uu dhanka xusay in xilli ay sii kordhayaan fursadaha waxbarasho iyo shaqo ee haweenka ay haddana Vasuki ku qasbanaatay in ay disho carruurteeda.