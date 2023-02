Waa maxay baahida keenaty in buufin loo adeegsado basaasid iyadoo dayax gacmeedyo jiraan?

Saacad ka hor

Bishii May Sannadkii 2002-dii, buufin laga diray Xarunta Buufinnada Sanriku (SBC) ee woqooyiga dalka Japan, ayaa si tartiib ah u jabisay taariikh walba oo joog sare ah oo aadmigu dhigay abid.

Joog sare intee dhan ayey buufintu gaari kartaa?

Buufinnada gaaraya joogga aadka u sareeya sida middii Japan ee 2002-dii taariikhda dhigtay iyo toddobaadkii hore dhacdada diblomaasiyadeed ka dhex dhalisay Shiinaha iyo Maraykanka ayaa dabcan ka duwan kuwa raaxada ee dadweynuhu ku duulaan. Maxay ku kacaysaa in la sameeyo buufinta joogga sidan u sareeya gaari karta – halkaasna ku nagaan karta?

10-kii sano ee la soo dhaafay, Raven Aerostar waxa ay daah furtay in ka badan 3,000 buufin. “Waxa aanu samaynay noocyo kala duwan oo baco ah, waxa aanu haynaa dhawr shay oo aanu hadda isticmaalnay oo aad uga wanaagsan kuwii aanu isticmaali jirnay 10 sano ka hor marka waa geedi socod gaar ah oo aan wax badan ku soo kordhinay."

Markaa kuwanu waa tirooyinka aynaan heli karin 30 sano ka hor, agabka iyo farsamooyinka wax soo saarkuna waxay sameeyeen farqi weyn muddadaas.” Mashruucii Loon waxa la joojiyay 2021, laakiin Van Der Werff waxa uu sheegay in uu rajaynayo in shirkadiisu ay dhawaan awood u yeelan doonto in ay soo saarto buufin kor ku maqnaan karta sannad buuxa.