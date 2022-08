Maxay yihiin waxyaabaha sirta ah ay FBI-da kasoo saartay guriga Trump?

42 Daqiiqadood ka hor

Ciidamo ka tirsan waaxda dambi baarista ayaa guriga Trump kasoo saaray 11 dokumenti oo ku calamadeysnaa "TS/SCI", waxay ku tilmaameen in dokumentiyadan ay horseedi karaan 'dhaawac soo gaara' amniga qaranka Mareykanka.

Mr Trump ayaa beeniyay inuu wax khalad ah uu sameeyay, wuxuu sheegay in dhammaan dukumeentiyada la caddeeyay isla markaana la geliyay kayd ammaan ah.

Waxaa Jimcihii la shaaciyay liiska waxyaabaha laga soo saaray guriga Trump kadib markii garsooraha uu daaha ka rogay dukumeenti ka kooban todobo bog oo ay ku jirto warqadda u oggolaaneyso in la baaro guriga Mr Trump ee ku yaalla Palm Beach, Mar-a-Lago.

FBI-da waxay sheegtay in ka badan 20 sanduuq oo ay ka buuxaan walxo kala duwan laga soo qaaday guriga Isniintii, oo ay ku jiraan sawirro, dokumentiyo gacanta lagu qoray, macluumaad aan la cayimin oo ku saabsan "Madaxweynaha Faransiiska" iyo cafis ah oo lagu qoray magaca Roger Stone oo ay muddo dheer saaxiib ahaayeen Trump.

Warqadda baaritaanka ah waxay muujineysaa in wakiilada FBI-du ay eegayeen jebinta suurtagalka ah ee Xeerka Basaasnimada, kaas oo ka dhigaya in sharci-darro ay tahay in la keydiyo ama la gudbiyo macluumaadka ammaanka qaranka ee halista ah.