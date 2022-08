Muxuu yahay cudurka cusub ee dunida welwelka ku abuuray ka dib Covid-19?

Waxaa la sheegay in kiisas cusub oo cudurkan ah ay ka jiraan Hindiya islamarkaana tirada dadka uu ku dhacay ay sare u sii kacday iyadoo laga cabsi qabo in uu ku faafo dunida inteeda kale.

Qandhada fayraska Tomato ayaa markii ugu horreysay lagu arkay Hindiya taariikhda markii ay ahayd 6-dii bishii May sannadkan 2022-ka, markaas oo ay wasaaradda Caafimaadka ee Hindiya xaqiijisay kiiskii ugu horreeyay in laga helay degmada Kollam.

Waalidiinta dhalay caruurtan ayaa warbaahinta u sheegay in ay caruurtooda ku arkeen finan iyo qandho kulul, waxaana ay sheegeen in intii ay ku sugnaayeen dalka Hindiya ay la ciyaarayeen cunug la sheegay in uu qabo cudurka.