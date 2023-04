Markabka aan dhaqaaqin ee ay muhaajiriinta malyanka ku dhow ku nool-yihiin

Waddamada ay ka soo jeedaan way kala duwan yihiin – waxaa ka mid ah Suuriya, Pakistan iyo Turkiga - laakiin dhammaantood waxay sheegeen in ay ahaayeen dhibanayaal rabshado ama cadaadis diimeed ka soo cararay.

Markii ugu horeysay ee doonidu ay soo xiratay lix bilood ka hor, boqolaal ka mid ah dadka deegaanka ayaa caro muujiyay iyagoo ka cabsi qabay in shaqooyinka laga qaato iyo in adeegyada maxalliga ah sida qalliinka dhakhaatiirta ay buux dhaafiyaan.

Waxaa naloo sheegay in saraakiisha Arrimaha Gudaha ee UK ay booqdeen saddex toddobaad ka hor si ay u ogaadaan xaaladda markabka. Mawqifka rasmiga ah ee dawladda UK ayaa ah in ay wali "sahaminayso suurtogalnimada" in maraakiibta loo isticmaalo in la dejiyo muhaajiriinta iyo magangalyo-doonka imanaya Britain.