Lafahu waa geelayaga - sida Cadnaan uga faa'iideysto lafaha geela

Mudo toban sanno ah Abdikarim Abukar subax walba waxuu 09:00 AM yimaadaa xaruntiisa shaqo, oo ah qolyar oo cidhiidhi ah ayna yaalaan makiinnado qadiimi ah oo u ku sameeyo agab kala duwan oo dalka naadir ku ah.

Waxuu bilaabaa kala hagaajinta qolkiisa, kadibna horey waxuu kasii galaa samaynta lafo u diyaarsan in uu ka sameeyo agab farshaxaneed isticmaal gala. Isaga oo dhididsan ayuuna u muuqdaa mid si dhiiran oo xirfad iyo waayo-aragnimo leh u wata shaqadiisa. Jabaqda makiinadda iyo sida uu ugu fooganyahay hagaajinta shayga uu samaynaayo ayaana dhego-tirta, waxayna u badantahay in uusan ku maqlin inta uu shaqadaas ku jiro haddii aad la hadasho.

Lafaha geela oo uu ka sameeyo alaabaha kala duwan waxuu ka doonaa meel magaalada Muqdisho u jirta 30km, mana aha wax fudud in maalin walba uu halkaas tago oo caqabado badan ayuuna kala kulmaa oo mararka qaar naftiisa iyo saaxiibadiisa la socdaba ay halis ku galaan. “Manoo dhibyara in aan halkaan imaano maalin walba, jidku sidiisaba wuu iska halis badanyahay; meelo badan oo ayaa lagugu joojinayaa; markay u dhibyartahayna lafaha ayaa inta lagaa daadiyo lagu leeyahay haddana dib u xarayso”.

Waxaa kale oo caqabad weyn ku ah in lafaha halkan loo keenno in lagu gubo iyagu ayna si lacag la’aan ah ku qaadan Karin kuna qasbanyahiin in marwalba oo ay qaadanayaan ay lacag bixiyaan.