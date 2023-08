Maxaa sababa bidaarta gasha haweenka, sideese looga hortagi karaa?

21 Daqiiqadood ka hor

Inkastoo daraasaddan aysan xaqiijin karin in timaha oo la dabo ay dhibaatadu tahay, haddana haweenka ayaa laga yaabaa inay ka taxadaraan arrintan, sida ay sheegtay Dr. Angela Kyei, who worked on the study.