Madaxa ayaa laga toogtay kadib markii uu ku qaldamay albaabka oday caddaan ah

52 Daqiiqadood ka hor

Andrew Lester ayaa damaanad lagu sii daayay kadib markii lagu soo oogay laba dembi oo kala ah in uu dhaawac geystay iyo in uu ku kacay fal dembiyeed hub loo adeegsaday.

Ninkan caddaanka ah ayaa la sheegay in Ralph Yar loo 16 jir madow ah uu rasaas kaga dhuftay madaxa iyo gacanta.

Dacwad oogaha kiiska gacanta ku haya ayaa sheegtay in toogashada ay muujinayso "nooc cunsurinimo ah” inkastoo aan odayga caddaanka ah lagu soo oogin dembi noocaas ah.

Wiilka la dhaawacay ayaa booliska u sheegay in habeennimadiii Khamiista uu ku qaldamay guriga Mr Lester oo ku yaalla meel aan ka fogeyn halka uu u socday.

Mr Lester ayaa ku dooday in wiilka uu toogtay maadaama ay xilligaas u muuqatay in uu weerar ku soo ahaa.

Isniintii ayaa dacwad ooge Zachary Thompson waxa uu shaaciyay in Mr Lester lagu soo oogay laba dacwadood. Haddii lagu helo dembiyada loo haysto, waxa uu muteysan karaa xabsi daa’in.

Cleo Nagbe oo dhashay wiilka la toogtay ayaa u sheegtay telefishinka CBS in Ralph uu ka soo baxay cisbitaalka, isla markaana la filayo in uu caafimaado.

Lee Merrit oo ah qareenka qoyskaas ayaa BBC u sheegay in Ralph uu hadalka dhibayo, ayna muddo ku qaadan doonto in xaaladiisa ay caadi ku soo noqoto.

"Waa arrin weyn, waayo bulshada deegaankan waxaa dhibaato badan ku haya tacadiyada ay la kulmaan carruurtooda. Waxaan filayaa in kiiska Ralph uu arrintaa bedali doono,” ayuu yiri gar-yaqaan Merritt.

"Waxaan ka xanaaqsanahay in Lester lagu sii daayay damaanad. Waxaa ka sii daran in markii hore loo sheegay in uusan dembi lahayn oo habeenkaa gurigiisa seexday xilli Ralph uu nolal iyo geeri u dhexeeyay,” ayay tiri Donna Camargo oo 17 jir ah.