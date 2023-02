Maxay damacsan yihiin dhinacyada maanta ku dagaallamay Laascaanood?

"Xabadda is dhaafeysa midda weyn iyo midda yar tiro ma leh, meel hadda xilli wax la iska wareysan karo lama joogo, dhimasho iyo dhaawac fara badan baa jira, inta aan ognahay dhimashadu waxya mareysaa dhowr iyo labaatan qof dhaawucan in ka badan boqol buu marayaa," ayuu yiri.

"Arrintaa waxbo kama jiraan waana been, saaka waxaan u ballansaneyn in aan soo gabagabeyno shirkii maalmahan soo socday, qabashada shirka ayaan iska diyaarsaneynay, 11:30 dhinaca bariga ee magaalada ayay xabbadda kaga soo bilaabeen," ayuu yiri Cabdirisaaq Maxamed Xasan (Falaalug)

Waxa uu intaas ku daray in sababta dagaalka loogu soo qaaday ay ahayd in laga hor istaagayay shirka.

Cabdirisaaq ayaa sheegay in dadka deeganaka oo is abaabulay ay dagaalka ka qeyb qaadanayaan si ay isaga difaacaan ciidamada Somaliland.

"Dadka iyaga ayaa is abaabulay, garaaddada shir nabadeed bey hayeen oo maanta ay diyaar u ahaayeen xiritaankiisa, ciidanka saarkiil baa heysata oo hoggaamineysa dadka iyaga ayaa is hoggaaminaya waa dad shicib ah waa dad aan militeri aheyn oo aan tababarneyn, haddii gurigaaga laguugu soo galo waxaa waajib ah in aad difaacato maatadaada, garaaddada xabbad ma ridaan, waxaa diyaar loo yahay in aan difaaca wada galno" ayuu yiri.