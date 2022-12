Bashiir: "Maqaayaddii aan cuntada ka cunayay ayaa xanuunka AIDS-ka aan qabo dartii looga kala cararay"

40 Daqiiqadood ka hor

Waxaa la samaeeyaa wacyi galin ballaaran oo dadka loogu sheegaya qaabka cudurka loo kala qaado iyo habka loola noolaado iyo dawooyinka ay tahay in ay qaataan dadka la nool.

Bashiir waxaa ku adkaatay in meelaha qaar uu dadka si caadi ah ula macaamilo. Bashiir oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in dhibaatooyinka ugu waaweyn ee uu la kulmo ay ka mid tahay in guryaha aan laga kireynayn.