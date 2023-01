Gabadh ay qoyskeeda nolosha ku gubeen ka dib markii ay sheegeen inay ceeb u soo jiidday

Markii ay si qarsoodi ah u baareen, waxaa soo baxday in waalidiinta Shubhangi ay dileen gabadhooda iyagoo gacan ka helaya adeerkeed, iyo labadiisa wiil.

Booliska magaalada Limbgaon ayaa gacanta ku dhigay labada eedeysane ee dilka lagu eedeeyay. Thanedar Chandrakant Pawar oo ah taliyaha Saldhigga Booliska Limbgaon ayaa sheegay in dilkan ay ku lug leeyihiin shan eedeysane, islamarkaana baadigoobka saddexda kale uu socdo.

“Intii ay boolisku su’aalaha weydiinayeen waxay qoykeeda qirteen in gabadha ay xiriir la sameysay nin dhallinyaro ah, taasina ay sababtay in guurkeeda uu burburo, oo sumcad-darro usoo jiidday qoyska, markaas ayey ceejiyeen oo ay dileen, kaddibna way gubeen oo dambaskeeda ayay raaciyeen webiga, qoyska gabadha ayaa sidaas qirtay."