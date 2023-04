Khatarta ka dhalan karta in laga xishoodo qaar ka mid ah xubnaha dumarka

Saacad ka hor

Khubarada caafimaadku waxa ay ka digayaan in haddii dumarka qaar ka mid xubnaha jirkooda ay noqdaan kuwa aan la sheegin oo laga xishoodo lana qariyo ay khatar ku tahay caafimaadkooda.

Dr. Azizah Sisi oo ku takhasustay caafimaadka haweenka oo ku sugan UK ayaa sheegtay in qeybaha jirka dumarka oo ceeb laga dhigo oo ay noqdaan wax aan afka la soo marin karin ay tahay mid keenta takoor, haweenkuna ay ugu dambeyntii diidaan inay helaan daryeel caafimaad.

Sida ay sheegtay Ms. Sisi in arrintan ay sababaan la'aanta waxbarasho ku filan ee ku saabsan jirka dumarka iyo adeegsiga ereyo kale oo xubnaha jirka lagu garto oo ay carruurta u qaataan dhab.

Dr. Sisi waxa ay baraha bulshada ku qortaa qoraallo si ay haweenka u bartaan jirkooda, laakiin waxa ay sheegtay in caqabado ay la kulantay.

"Waxaan la kulmay faaf-reeb, isla marka aad ereyga xubinta taranka aad ku darto qoraalkaaga, durbadiiba waxaad dareemeysaa in qoraalkaada uusan dad badan soo jiidan.

Marka ay taasi dhacdo ayaa waxay shirkadaha baraha bulshada u arkayaan in aad daabacday wax aan habboonayn oo galmo ku saabsan.

Xataa sawiro fudud oo ah jirka dumarka haddii aad dhigtid ayaa waxaa lagu shaabadeeyaa inay yihiin waxyaabo xasaasi ah isla markana dadka baraha bulshada isticmaala waxaa looga digayaa in sawirka ay ku jiraan waxyaabo aan wanaagsanayn ama la dhibsado.

Dr. Sisi waxa ay intaas ku dartay in xubnaha taranka ee dumarka aysan "ahayn ceeb iyo wax la isku ceebeeyo ayna yihiin xubno dabiici ah oo ka mid ah jirka dumarka oo aysan ahayn in laga xishoodo.

Waxa ay sheegtay in dhibaatooyinka caafimaad ee haweenka aan inta badan loo arkin kuwo aan fiicneyn oo aan si dhab ah loo qaadan ama loo isticmaalo ereyo yareeya saameynta uu ku yeelan karo nolosha haweeneyda.

Waxay sheegtay in aysan ahayn in bukaannada ay ka xishoodaan inay ka hadlaan xubintooda taranka.

Dr. Olver ayaa sheegtay in dadaalkeeda ugu badan uu yahay sidii ay meesha uga saari lahayd ka xishoodka iyo ceebeynta ay ku hayaan shaqaalaha caafimaadka.

qabanqaabiyaha xafladda Julie Cornish waa dhakhtar ku taqasustay cudurka gaaska oo fadhigeedu yahay Bariga Wales, aya sheegtay in aysan ahayn in qofka haddii uu xanuun hayo uu ka xishoodo in uu sheego.