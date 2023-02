Waa tuma haweeneyda Trump u diiddan fursadda uu mar kale ku noqon karo madaxweyne?

59 Daqiiqadood ka hor

Ku dhawaaqista Nikki Haley ee ah in ay u tartami doonto doorashada madaxtinimada 2024-ka ayaa ka dhigaysa in ay noqoto jamhuurigii ugu horeeyay ee Donald Trump kula tartanta musharaxnimada xisbiga. Haddaba sidey ku timid rajadeeda madaxtinimo?

Nikki Haley waxa ay caan ka noqotay Maraykanka in ka badan toban sano ka hor markii 2010, ay noqotay barasaabka gobol ee ugu da'da yaraa Maraykanka iyada oo jirtay 39 sano. Guusha ay ka gaartay gobolka ay ku dhalatay ee South Carolina ayaa muhiimad gaar ah u lahaa - waxay ahayd haweenaydii ugu horreysay ee hoggaamisa gobolka koonfureed ee muxaafidka ah iyo gudoomiyahii ugu horeeyay ee dadka Eeshiyaanka ah.

Guusha ay ka gaartay masraxa ay ragga inta badan ku hardamaan ayaa u horseeday in lagu tilmaamo xiddig Jamhuuri ah oo soo kacaysa oo wax ka beddali karta muuqaalka xisbiga ay ragga u badan yihiin. "Tani waxay habeen aad u wanaagsan u tahay kumannaanka qof ee ku nool gobolkan kuwaas oo rumaysnaa guusha ololahan," ayay u sheegtay dadkii kasoo qayb galay isu soo baxa guusheeda.

Waxay nafteeda ku tilmaantay inay tahay mid nolosha u hiilisa oo taageerta sharciga South Carolina ee loogu talagalay in lagu xakameeyo ilma iska soo rididda. Ms Haley waxay saxiixday sharci ka hortagaya soogalootiga sharci darrada ah sannadkii ugu horreeyay ee ay barasaab ka noqoto gobolkaas, waxaana tan iyo markaas ay dhaleecaysay siyaasadda xuduudaha ee Madaxweyne Biden. Waxay sheegtay inay taageerto - oo ay difaaci doonto - xuquuqda haysashada hubka.

Ms Haley waxa ay sanado badan iska caabinaysay mucaaradka ka dhanka ah calanka balse waxa ay bedeshay mowqifkeeda. Shan maalmood ka dib xasuuqii kaniisadd ayey ku baaqday in laga saaro dhulka dawladda, iyada oo soo bandhigtay hab-raac ku dhammaaday bil ka dib markii jab iyo dood caadifadeed ka dib, mooshin laga keenay sharci-dejinta gobolka.

Laakiin dhowr sano ka dib 2019, Ms Haley waxay la kulantay jawaab celin ka dib markii ay u sheegtayweriye idaacad muxaafid ah in calankan uu astaan u yahay "adeegga, allabaryada iyo dhaxalka" oo uu "afduubtay" ninki hubaysnaa ee Charleston.

Waxay sidoo kale sheegtay in warbaahintu ay isku dayday in ay ka hadasho sheekada ku saabsan toogashada. "Waxay rabeen inay tan la xiriiriyaan cunsuriyad, waxay rabeen inay ugu marmarsiyoodaan xakamaynta hubka," ayay tiri.

"Waxaan ahayn dad qalaad markii aan korayay. Laakiin taasi maahan wax aan caadi ahayn. Dadka kaa duwani waa dad qalaad meel walba oo adduunka ah," ayay ku qortay xusuus-qorkeeda 2019. "Mareykanku wuu ka duwan yahay sababtoo ah bulshadayadu way na aqbashay."

Ms Haley ayaa sheegtay in inkasta oo ay la kulantay cunsuriyad lafteedu, haddana aanay u qaadanayn in Maraykanku yahay cunsuri nidaam ahaan. "Taasi waa been, Ameerika maaha waddan cunsuri ah," ayay u sheegtay Shirweynaha Qaranka ee Jamhuuriga sannadkii 2020.