Caro ka dhalatay muuqaal laga duubay booliska Iran oo haweeney fara xumeynaya

Saacad ka hor

Caro xooggan ayaa ka dhalatay muuqaal laga duubay ciidamada ka hortaga rabshadaha ee dalka Iran, oo lagu baahiyay baraha bulshada, kuwaas oo weerar ku saleysan faroxumeyn u geystay haweenay ka mid ah dadka ka qayb qaadanayay dibadbaxyada ka socda dalkaasi, xilli ay ciidamadu isku dayayeen in ay xiraan.

Dadka isticmaala baraha internet-ka ayaa aad uga xumaaday falkaan, waxaana ay dalbadeen caddaalad, iyagoo ku baaqay inuu is casilo taliyaha ciidamada booliska.

Inkastoo qaar ka mid ah baraha bulshada dowladda ay xayirtay, haddana dadka reer Iran weli waxay awoodaan in ay baraha bulshada ku wadaagaan sawirro kicinaya damiirka dadka oo ku saabsan mudaharaadyada ka socda dalkaas.

Gabadhan ayaa lagu magacaabi jiray Mahsa Amini. Booliska ayaa sheegay in ay u dhimatay xaalad caafimaad oo aan si dhab ah faah-faahin looga haynin, balse qoyskeeda ayaa sheegay in ay u geeriyootay "garaacis arxan darro" ah oo ay boolisku u gaysteen.

Mid ka mid ah askarta ayaa muuqaalka laga arkayaa isagoo gabadha qabanaya qoorta, taasi oo horseedday in ay dhexda u gasho tobaneeyo askar ah oo badankood ay yihiin kuwa Mootooyinka adeegsada.

Haweenayda ayaa foorarsatay waxaana muqaalka laga maqlayaa, codka haweenay kale oo ku leh “timaheeda ayay jiidayaan.”. Gawaaridii marayay halka falkani uu ka dhacay ayaa billaabay in ay yeeriyaan hoonka, waxaana la rumaysan yahay in dhacdooyin tan la mid ah ay maalmihii la soo dhaafay ka dhacayeen guud ahaan dalka Iran.

Waaxda xiriirka dadweynaha ee booliska magaalada Tehran ayaa ayaa sheegtay in dhacdadan lagu sameynayo baaritaan, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee Iran. Warka ka soo baxay booliska laguma bixin faah-faahin dheeri ah oo arrintaan la xiriirta, balse boolisku waxay sheegeen in dad ay ku tilmaameen cadow ay isku dayayaan in ay xaaladda uga sii daraan.