Muxuu Kim Jong-un ka damacsanyahay gantaalladiisa laga cabsado?

7 Daqiiqadood ka hor

Isniintii markab ganacsi oo laga leeyahay Kuuriyada Waqooyi ayaa ka soo tallaabay xadka badda ee dalka, taasoo keentay in labada dhinac ay is waydaarsadan rasaas digniin ah. Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in duulaanka uu ahaa mid ula kac ah.