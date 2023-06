Maxay dalxiisayaashu badanaa u soo garaacaan albaabka guriga gabadhan?

28 Daqiiqadood ka hor

Waxay sheegtay in ay u egtahay in ay u malaynayso in bog wax laga ballansadaa uu gurigeeda ka mid yahay liiska guryaha bannaan ee ay hayaan.

Waxa ay sheegtay in xilli xilliyada ka mid ah arday ku soo hagaageen, oo kolkii ninkeedu isku deyey in ardaydaas caawiyo, isaga oo la raadiyey goob ay seexdaan waa ay ku soo hungoobeen, maadaama goobaha la seexdo ee ka ag dhaw xaafaddooda oo dhami ay ahaayeen kuwo buuxa.

"Ugu dambeyntii waxaan u sheegnay in aannaan ku qanacsayn in aan u ogolaanno in ay iska baxaan xilligaa habeennimada ah oo meel ay seexdaan raadiyaan. Markaa, keliya waxaan ku qasbanaannay in aan u dhigno sariiro qolka fadhiga oo ay halkaas joogaan”.