Boqoradda maal-qabeenimada iyo quruxda isku darsatay ee uu ninkeeda "nolosha ku aasay"

Saacad ka hor

Intii ay socotay hawsha rafcaanka, maxkamadda sare ayaa kiiska ku tilmaantay " damac xun oo uu ku dhaqaaqay nin ay weheliso xumaanta shaydaanka" laakiin waxay maxkamaddu xukunkiisii dilka ahaa u beddeshay xabsi daa'in "iyada oo aan suurtagal ahayn in laga baddelo." Toddobaadkii hore, isla xukunkaas ayaa lagu diiday inuu tixgeliyo codsigiisa ah in lagu sii daayo sii-dayn sharafeed.

Imran Qureshi oo ka tirsan BBC-da laanteeda Hindiga, oo xilligaas u shaqaynaysay Times of India ee Bangalore, ayaa sheegay in "dilkaas ay dadka aad uga naxeen sababo la xiriira qaabka loo dilay ee ah in la aasay iyada oo nool.

Xiriirkooda ayaa la sheegay in uu bilaabay in uu bilowday wax yar ka dib arooskoodii hore ee 1986-dii, waxaana la sheegay in markasta ay murmi jireen, gaar ahaan arrimaha lacagta, taas oo keentay in Shraddhananda uu maleego inuu xaaskiisa ku dilo habkaas foosha xun.