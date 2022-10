"Xijaabkeyga waxaan ku badashay qori AK-47 ah oo hadda deegta ii suran"

Weriyaha ayaa tilmaamay in mudaaharaadyada looga soo horjeedo dilka “Mahasa Amini” oo ahayd Iraaniyad Kurdi ah ay ahaayeen kuwii ugu xoogganaa ee ka dhaca waqooyi-galbeed ee Iran, halkaasoo ay ku badan yihiin Kurdiyiinta.

Qoraagu waxa uu soo xigtay gabadh yar oo reer Iran ah iyadana oo leh, "Dhammaanteen waxaan nahay Messa Amini, runtii waxaan dareemay in wixii ku dhacay Messa ay nagu dhaceen."

Galaghan waxay sheegtay in Paria ay rabtay in walaasheed ay cararto. Waxay garwaaqsatay, inkasta oo ay toban jir tahay, hadana in "dhawaan lagu qasbi doono inay madaxeeda daboosho ayna ka mid noqoto haweenka Kurdishka ahi oo sheegtay inay yihiin muwaadiniin heerka saddexaad ah."