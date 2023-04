Hindiya oo bilaha soo socda noqon doonta dalka ugu dadka badan dunida

Saacad ka hor

Hindiya ayaa lagu wadaa in bartamaha sanadkan ay noqoto dalka ugu dadka badan caalamka, kaalintaas oo uu hadda ku jiro Shiinaha, sida lagu sheegay xog ay baahisay Qaramada Midoobay.

Tirada dadka Hindiya ayaa la filayaa in ay gaarto 1.4286 bilyan oo qof, taasooo 2.9 milyan qof ka badan doonta tan dalka deriska la ah ee Shiinaha.

Labadan waddan ee ku yaalla qaarada Aasiya ayaa todobaatankii sano ee la soo dhaafay waxaa ku noolaa in ka badan saddex meelood meel dadka caalamka.

Warbixinta tirada dadka dunida ee ay soo saartay hay’adda qaramada midoobay u qaabilsan tirakoobka dadweynaha (UNFPA) ayaa lagu soo bandhigay saadaasha ah in Hindiya ay noqon doonto dalka ugu dadka badan caalamka.

Hindiya oo muddo 140 sano ah tobankii sano ba mar tirakoobi jirtay dadkeeda ayaa hakisay tirakoobkii sanadkii 2021 cudurka Covid-19 awgii, waxaana tirakoobkaas dib u dhacay la filayaa in la qabto sanadka 2024.

Waraysi uu BBC siisay mas’uulka Qaramada Midoobay u qaabilsan tirakoobka dadweynaha, Patrick Gerland ayaa sheegay in ay adag tahay in si dhab ah loo ogaado tirada saxda ah ee shacabka Hindiya.

Tirada dadka Shiinaha

Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in xisaabta aanay ku darsan tirada dadka ku nool labada gobol ee Hong Kong iyo Macau oo hoos taga Shiinaha balse leh maamullo u gaar ah. Waxaa gobolladaas ku nool in ka badan 8 milyan oo qof.

Bishii November, tirada dadka ku nool caalamka ayaa kor u dhaaftay 8 bilyan oo ruux. Hase yeeshee khubarada ayaa sheegay in kororka tirada dadka uu ka hooseeyo heerkii la filayay.

Shiinaha ayaa sanadkii 2016 meesha ka saaray siyaasadda in lamaane kasta ay dhalaan hal canug oo keliya, waxaana uu qoysaska ku boorriyay in ay ilmo badan dhalaan.

Khubarada tirakoobka dadka ayaa sheegay in Hindiya oo kaalinta koobaad ka qaada Shiinaha ay tahay arrin wanaagsan oo muujinaysa horumarka waddankaas.

“Waa in loo arko in ay tahay arrin muujinaysa horumarka shacabka iyo astaan tilmaamaysa in la ilaaliyay khiyaarka iyo xuquuqda shakhsiga ah,” ayaa lagu sheegay warbixinta Qaramada Midoobay.