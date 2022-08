Taageereyaasha Imran Khan oo ku hanjabay inay la wareegayaan caasimadda Pakistan

36 Daqiiqadood ka hor

Booliska Pakistan ayaa sheegay in la baarayo raysul wasaarihii hore ee dalkaas, Imran Khan oo lagu soo oogay dacwado.

Baaritaannada ayaa yimid kaddib markii uu ku eedeeyay booliska iyo waaxda garsoorka dalkaas in ay xarig iyo jirdil isugu dareen kaaliye ay aad isugu dhow yihiin.

Mar uu Sabtidii khudbad ka jeediyay meel fagaare ah ayuu Khan cambaareeyay taliyaha booliska Islamabad iyo haweeney xaakim ah oo uu ku eedeeyay xarigga saaxiibkiis oo ay isku xisbi yihiin iyo in ay si xun ula dhaqmeen.

“Waa in aad diyaar u ahaataan in aan annagana tallaabo idinka qaadi doono,” ayuu yiri isagoo si gaar ah farta ugu fiiqaya labada mas’uul.

Booliska wax baaraya ayaa sheegay in laga yaabo in Khan uu ku xadgudbay xeerka la-dagaallanka argagixisada ee dalka u yaalla, kaddib markii lagu eedeeyay in uu hanjabaad u jeediyay mas’uuliyiinta gobolka.