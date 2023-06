Qaar ka mid ah shaqaalaha jaamacadda Havard oo lagu eedeeyay ka gacansiga xubnaha dadka

Saacad ka hor

Eedaysaneyaasha ayaa kasoo hor muuqday maxkamadda Federaalka ee New Hampshire arbacadii, waxayna diideen in ay ka jawaabaan weydiimaha saxaafadda.

Lama garanayo in qaybaha jirka aadmiga loo isticmaalay alaabtan. Eedeynta ayaa lagu sheegay in Maclean ay keydisay oo ay ku iibisay haraaga dukaankeeda.

George Q. Daley, oo ah madaxa kuliyada caafimaadka ee jaamacadda Harvard, ayaa sheegay in uu aad uga naxay markii uu maqlay in wax aad u dhib badan ay ka dhici karaan jaamacadayada “waxana uu xaqiijiyay in shaqada Cedric Lodge ay dhamaatay 6-dii May.