Sababta ay gabadhan u cafisay walaalkeed oo aabbahood dilay

25 Daqiiqadood ka hor

Adam Merritt waxa uu xiriir aad u dhow la lahaa aabbihiis Rob, kaas oo sidoo kale ahaa daryeelihiisa kadib markii laga helay xanuunka maskaxda ku dhaca ee schizophrenia xilli uu yaraa. Laakiin bishii June ee sannadkii hore, Adam wuxuu wacay lambarka booliska ee 999 si uu u qirto inuu dilay. Adam walaashii waxa ay sheegtay in ay isku dayayso in ay hore u socoto balse ay had iyo jeer aaminsantahay in wax badan la samayn karay si iyaga loo caawiyo.