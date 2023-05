Waa indhoole haddana wuxuu heer ka gaaray tartanka gaari kaxeynta

Saacad ka hor

Nin Firfircoon

Kantt ayaa sheegay in uu gawaarida jeclaa tan iyo markii uu yaraa

Balse muddo kooban ayaa kugu filan inaad la qaadato si aad u ogaato in cudurku araggiisa la tagay balse bashaashnimaddiisu dhammaystiran tahay .

"Markii aan indho beelay, waxaan go'aansaday in tani aysan ila hadhin," ayuu u sheegay BBC Mundo isaga oo weli ku qafilan labiska tartanka baabuurta.

Wuxuu ku qasbanaaday in uu joojiyo wadista gaariga ee waddoyinka caadiga ah, taas oo uu ku tilmaamay "mid adkayd" balse wuxuu sii watay noloshiisa, nolo ku xeeran waxa uu jecel yahay.

Kuwo mar walba isla jira

Labadoodu waxay samaysteen luuqad taabasho ah oo ku salaysan xerada tartanka maxaa yeelay dhawaqa gaariga ayaan u suurta galineynin in pacho uu maqlo hadalka Piero ee tilmaamta.

Saas darteed, tusaale, marka Piero uu taabto cududda gacanta Pacho, waxay ka dhigan tahay in uu xakamaha (bereegga) gaariga qabto. haddii uu laba jeer taabtana waxay ka dhigan tahay in uu si xoog ah u qabto xakamaha. waxaa sidoo kale jira is gaarsiinta degdegga ah. "Marka uu gacantayda garaaco, waxay ka dhigan tahay, 'war jooji waxyahow waalan ha inna laynine' " ayuu yiri Pacho oo qoslaya.