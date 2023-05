Doorashada Turkiga: Waa maxay sababta dunidu ay u danaynayso tartanka madaxtinimada dalkani?

Qaar ka mid ah dadka Turkiga, si kastaba ha ahaatee, ayaa waxay su'aal ka keenayaan in tani uu u sameynayo Kemal si uu usoo jiito dareenka dowladaha dunida, iyo inay ka go'an yahay sugidda ammaanka, sida Erdogan uu sameeyay markii uu soo bandhigayey boorarkiisa doorashada.

Codbixintii ka hor wareegii koowaad ee doorashada 14-kii May, ayaa saadaalin horudhac ah waxaa lagu xusay in codbixintu ay codadku isku dhowaan doonaan ee labada ruux, ee haatan isku soo haray. Balse markii la tiriyay codadkii la dhiibtay, ayuu Erdogan ka horyimid saadaashii lasoo qadimay, isagoo hoggaanka la wareegay oo hadda u muuqda mid ay adag tahay in dib loogga soo celiyo.